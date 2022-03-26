Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti
Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu.
Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.
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Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan ve Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hadise, bu kez sahne kostümüyle konuşuldu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı.
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Oysa Hadise hem sesi, hem sahne şovları hem de tercih ettiği cüretkâr kostümleriyle her seferinde magazin gündemini sallamayı başarıyordu...
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