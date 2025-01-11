Hadise morlar içerisinde cesur dekoltesiyle göz kamaştırdı
Esas Oğlan adlı diziyle ilk oyunculuk sınavını başarıyla geçen ünlü şarkıcı Hadise morlar içerisindeki cesur dekolteli kıyafetiyle şov yaptı.
Hem konserleri hem de ilk oyunculuk tecrübesi olan Esas Oğlan adlı dizisiyle adından söz ettirmeye devam eden Hadise, bu sefer de cesur kıyafetiyle gündemde.
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Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla magazinin gündeminde hep ilk sırada yer almayı başaran ünlü şarkıcı Hadise şimdilerde Esas Oğlan dizisiyle hayatının ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor..
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Seda Bakan ile Esas Oğlan dizisinde başrol oynayan ünlü şarkıcı Hadise, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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Sosyal medyayı da aktif kullanan Hadise, katıldığı özel bir geceden mor renkli elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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