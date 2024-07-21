Hadise parıl parıl sahne kostümüyle yine mest etti
Ünlü sanatçı Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Harbiye Açıkhava konserine dair yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Hadise Açıkgöz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Harbiye konserleri için sürekli heyecanlandığını dile getiren Hadise, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Harbiye'de konser veren Hadise, bu kez sahne için parlak gri tulum tercih etti. Kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Hadise'nin saç renginde değişikliğe gittiği görüldü. Binlerce beğeni alan Hadise'nin paylaşımı aynı zamanda yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar ünlü sanatçının saç rengine dikkat çekti.
HADİSE'DEN DEKOLTE AÇIKLAMASI
Bir önceki Harbiye konserinde kırmızı tulum tercih eden Hadise, "Diyorlar ya, yok dekolte giymesinler. Bunun açıklıkla hiçbir alakası yok. Bence ben şu an bu tulumun içinde gayet seksiyim. Demek ki konu açık olmakla ilgili değil, kafada bitiyor. Benim seyircim o kadar güzel ki, mini etekli kadınlar, kapalı kadınlar... Hepimiz insanız. Hepimiz birbirimize saygı duyduğumuz sürece aslında ne kadar mutlu ve huzurlu oluyoruz, ben bunu seyircimde görüyorum." demişti.