Hadise parıl parıl sahne kostümüyle yine mest etti

HADİSE'DEN DEKOLTE AÇIKLAMASI

Bir önceki Harbiye konserinde kırmızı tulum tercih eden Hadise, "Diyorlar ya, yok dekolte giymesinler. Bunun açıklıkla hiçbir alakası yok. Bence ben şu an bu tulumun içinde gayet seksiyim. Demek ki konu açık olmakla ilgili değil, kafada bitiyor. Benim seyircim o kadar güzel ki, mini etekli kadınlar, kapalı kadınlar... Hepimiz insanız. Hepimiz birbirimize saygı duyduğumuz sürece aslında ne kadar mutlu ve huzurlu oluyoruz, ben bunu seyircimde görüyorum." demişti.