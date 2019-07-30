Hadise bu video ile kariyerini riske attı

UYARI ALDI Hadise'nin reklamlarında oynadığı Fanta markasının yetkilileri de iddiaya göre bu durumdan rahatsız oldu. Hadise'ye başka bir markanın reklam müziğiyle dans ettiği için firma yetkililerinden uyarı geldiği iddia edildi. Bu gelişmeyle de ünlü popçunun keyfi kaçtı...