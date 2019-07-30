Hadise bu video ile kariyerini riske attı
Hadise, Reynmen'in şarkısında dans ederken çektiği video ile sosyal medyaya damga vururken kariyerini riske attı. Popçu, Lipton'un yüzü olan Reynmen'in şarkısını paylaşınca reklamında oynadığı Fanta'nın yetkilileri tarafından uyarıld
Son şarkısı 'Ela' ile YouTube'da rekor kıran Reynmen, Hadise'yi yaktı. Seksi popçu, geçtiğimiz gün Reynmen'in şarkısına çektiği klibi sosyal medyada paylaşıp olay olmuştu. Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin hesaba katmadığı bir şey vardı.
İçecek markası Fanta'nın reklamlarında oynayan Hadise, Lipton markasının yüzü olan Reynmen'e verdiği destekle tepki çekti.