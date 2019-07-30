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  3. 30 Temmuz 2019 13:45

Hadise bu video ile kariyerini riske attı

Hadise, Reynmen'in şarkısında dans ederken çektiği video ile sosyal medyaya damga vururken kariyerini riske attı. Popçu, Lipton'un yüzü olan Reynmen'in şarkısını paylaşınca reklamında oynadığı Fanta'nın yetkilileri tarafından uyarıld

Hadise bu video ile kariyerini riske attı

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Hadise bu video ile kariyerini riske attı

Son şarkısı 'Ela' ile YouTube'da rekor kıran Reynmen, Hadise'yi yaktı. Seksi popçu, geçtiğimiz gün Reynmen'in şarkısına çektiği klibi sosyal medyada paylaşıp olay olmuştu. Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin hesaba katmadığı bir şey vardı.

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Hadise bu video ile kariyerini riske attı

İçecek markası Fanta'nın reklamlarında oynayan Hadise, Lipton markasının yüzü olan Reynmen'e verdiği destekle tepki çekti.

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Hadise bu video ile kariyerini riske attı

UYARI ALDI Hadise'nin reklamlarında oynadığı Fanta markasının yetkilileri de iddiaya göre bu durumdan rahatsız oldu. Hadise'ye başka bir markanın reklam müziğiyle dans ettiği için firma yetkililerinden uyarı geldiği iddia edildi. Bu gelişmeyle de ünlü popçunun keyfi kaçtı...

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