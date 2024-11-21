Hadise sarı saçlarına veda etti: Yeni imajı bomba
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, sürpriz bir kararla saçlarını boyattı. Kızıl saç rengini tercih eden Hadise, yeni imajıyla olay oldu.
Son olarak Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleriyle gündem olan şarkıcı Hadise, bu kez de imajıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek kızıl oldu.
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39 yaşındaki şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenilmişti.
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'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.
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'Esas Oğlan' dizisinin galasında poz veren ünlü şarkıcı, yakın dostu oyuncu Seda Bakan ile aynı kıyafeti giydi.
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