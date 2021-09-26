Hadise transparan kıyafeti ve dekoltesiyle olay oldu
İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise transparan tarzı ve dekoltesiyle gündem oldu. Hadise'nin İtalya pozlarına beğeni yağdı.
Milano Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise son olarak kot üstüne giydiği transparan kıyafetiyle beğeni topladı.
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Ayna selfiesi çeken Hadise'nin göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı. Hadise, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderiye, "Selam" notunu düştü.
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Son günlerde O Ses Türkiye jüriliğinde yerine Ebru Gündeş'in gelmesiyle gündem olan Hadise bu konuda ise yorum yapmıyor.
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Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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