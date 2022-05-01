  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler

Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız dünyaevine girdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise, sesinin yanı sıra güzelliği ile herkesi büyülüyor.

1 / 8
Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler - Resim: 2

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı birliktelikle magazin dünyasında sık sık konuşulan Hadise, evlendi!

2 / 8
Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler - Resim: 3

En son karnını çantasıyla kamufle eden şarkıcı Hadise hakkında 'hamile' iddiaları ortaya atılmıştı. 

3 / 8
Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler - Resim: 4

Bir dönem istenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe giderek bu iddiayı çürütmüştü. 

4 / 8