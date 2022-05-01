Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler
Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, sesinin yanı sıra güzelliği ile herkesi büyülüyor.
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Mehmet Dinçerler ile yaşadığı birliktelikle magazin dünyasında sık sık konuşulan Hadise, evlendi!
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En son karnını çantasıyla kamufle eden şarkıcı Hadise hakkında 'hamile' iddiaları ortaya atılmıştı.
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Bir dönem istenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe giderek bu iddiayı çürütmüştü.
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