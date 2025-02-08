Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk sınavını verdiği ve başrollerini Seda Bakan ile paylaştığı Esas Oğlan dizisi, IMBD'de en kötü ikinci dijital platform dizisi seçildi.
Ünlü şarkıcı Hadise GAİN'de yayınlanan 8 bölümlük Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk oyunculuk sınavını vermişti.
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Oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamayan Hadise'nin daha sonra dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Şimdi de Hadise ve Seda Bakan'ın 'Esas Oğlan' dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.
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Esas Oğlan sinemadan televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan yapımların dijital platformu IMDB'nin en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı.
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