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  4. Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu

Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk sınavını verdiği ve başrollerini Seda Bakan ile paylaştığı Esas Oğlan dizisi, IMBD'de en kötü ikinci dijital platform dizisi seçildi.

Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise GAİN'de yayınlanan 8 bölümlük Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk oyunculuk sınavını vermişti.

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Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu - Resim: 2

Oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamayan Hadise'nin daha sonra dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu - Resim: 3

Şimdi de Hadise ve Seda Bakan'ın 'Esas Oğlan' dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.

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Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan'ı Esas Kayıp oldu - Resim: 4

Esas Oğlan sinemadan televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan yapımların dijital platformu IMDB'nin en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı.

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