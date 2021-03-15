Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın hafta sonu kaçamağı

Yeni şarkılarıyla müzik listelerine bomba gibi düşen Hadise sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok takip ettiği ünlü çift Hadise ile Kaan Yıldırım aşklarına ikinci bir şans vermiş geçtiğimiz günlerde paylaştıkları romantik pozla düşman çatlatmıştı.