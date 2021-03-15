Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın hafta sonu kaçamağı
Yeni şarkılarıyla müzik listelerine bomba gibi düşen Hadise sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yeni şarkılarıyla müzik listelerine bomba gibi düşen Hadise sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok takip ettiği ünlü çift Hadise ile Kaan Yıldırım aşklarına ikinci bir şans vermiş geçtiğimiz günlerde paylaştıkları romantik pozla düşman çatlatmıştı.
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Sevgilisi Kaan Yıldırım tarafından öpücüklere boğulan Hadise keyiften dört köşe olmuştu.
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Evlenecekleri haberleri alevlenen Hadise ile Kaan Yıldırım'ın son paylaşımları hafta sonu kaçamaklarından geldi.
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Şarkıcı Hadise ve oyuncu aşkı Kaan Yıldırım köpekleri Benek ile sahil havası aldı.
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