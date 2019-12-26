Hadise yılı 619 TL zararla kapattı
Ünlü popçu Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile birlikte Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüş, bu iddia magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise'nin 2017
Ünlü popçu Hadise'nin Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldiği ileri sürülmüştü.
Hadise, her ne kadar çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtse de olay, bu iddialar son olarak bir magazin programında masaya yatırılmıştı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI 23-26 Mart tarihlerinde yapılan yayınlarda konu tekrar konuşulunca Hadise; program sunucularına 100'er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
619 LİRA ZARAR ETMİŞ Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ederken, Hadise'nin 2017 yılına ait gelir beyannamesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının mahkemeye sunduğu 2017 yılına ait gelir beyannamesinde; toplam kazancını 27 bin 927 lira, gider masraflarını ise 28 bin 546 lira olarak gösterdiği dikkat çekti.