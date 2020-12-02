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  3. 02 Aralık 2020 10:04

Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

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Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

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Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.  

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Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım

Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.   

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