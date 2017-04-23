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  3. 23 Nisan 2017 14:28

Hadise'den bomba fotoğraflar !

Maldivlere tatile giden Hadise'den sosyal medyada bomba fotoğraflar geliyor...

Hadise'den bomba fotoğraflar !

Bir haftadır Maldivler’de tatil yapan Hadise, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Hadise'den bomba fotoğraflar !

Bir haftadır Maldivler’de tatil yapan Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz’le birlikte çıktığı tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Hadise'den bomba fotoğraflar !

O Ses Türkiye yarışmasının jürisi şarkıcı Hadise sosyal medyadan yaptığı özellikle makyajsız pozlarıyla gündeme gelmişti.

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Hadise'den bomba fotoğraflar !

Bir haftadır Maldivler'de tatil yapan Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte çıktığı tatilin fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

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