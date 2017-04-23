Hadise'den bomba fotoğraflar !
Maldivlere tatile giden Hadise'den sosyal medyada bomba fotoğraflar geliyor...
Bir haftadır Maldivler’de tatil yapan Hadise, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Bir haftadır Maldivler’de tatil yapan Hadise, kız kardeşi Derya Açıkgöz’le birlikte çıktığı tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
O Ses Türkiye yarışmasının jürisi şarkıcı Hadise sosyal medyadan yaptığı özellikle makyajsız pozlarıyla gündeme gelmişti.