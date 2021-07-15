Hadise'den cesur poz! Üzerine sadece gömlek giydi
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise, Instagram hesabından iddialı bir paylaşıma imza attı.
Kaan Yıldırım'la birlikteliğine nokta koyan Hadise'nin, son günlerde iş insanı Mehmet Dinçer'le aşk yaşadığı konuşuluyor.
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Özel hayatıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı, diğer taraftan sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Hadise, 12 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bomba bir paylaşım yaptı.
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Üzerine yalnızca gömlek giyen başarılı şarkıcı objektiflere cesur pozlar verdi.
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