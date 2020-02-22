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  3. 22 Şubat 2020 13:20

Hadise'den Instagram'ı sallayan pozlar

Son günlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Hadise'den Instagram'ı sallayan pozlar

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması haber olan başarılı şarkıcı Hadise, son olarak siyah derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

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Hadise'den Instagram'ı sallayan pozlar

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapan Hadise'nin fotoğrafları kısa sürede 261 bin beğeni aldı.

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Hadise'den Instagram'ı sallayan pozlar

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Hadise'den Instagram'ı sallayan pozlar

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