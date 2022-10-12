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  4. Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur''

Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur''

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle dün düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu.

Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur'' - Resim: 1

"Çocuklara olan ilgimi herkes bilir. Zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana."

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Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur'' - Resim: 2

"Ben de küçük yaşta hem çalıştım hem okudum. 15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim."

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Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur'' - Resim: 3

"Benim şarkılarım, hep kadının gücünü anlatan hikayelerdir. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim."

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Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur'' - Resim: 4

"Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım. “Pis Türk” lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım. Ve başardım."

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