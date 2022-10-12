Hadise'den ırkçılık açıklaması: ''Pis Türk' lafını çok duymuşumdur''
Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle dün düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu.
"Çocuklara olan ilgimi herkes bilir. Zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana."
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"Ben de küçük yaşta hem çalıştım hem okudum. 15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim."
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"Benim şarkılarım, hep kadının gücünü anlatan hikayelerdir. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim."
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"Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım. “Pis Türk” lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım. Ve başardım."
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