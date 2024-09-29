  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu

Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu

Ünlü şarkıcı Hadise, İzmir konserindeki sahne şovuyla bir kez daha hem kulaklara hem de gözlere hitap etmeyi başardı.

Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu - Resim: 1

Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da büyük yankı uyandırıyor. 

1 / 19
Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu - Resim: 2

Kısa bir süre önce sahnelerden oyunculuğa transfer olan güzel şarkıcı Hadise konserlerine de aralıksız olarak devam ediyor.

2 / 19
Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu - Resim: 3

Son olarak İzmir'de sahne alan güzel şarkıcı hem sesi, hem sahne şovu hem de tercih ettiği cesur sahne kıyafetiyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 

3 / 19
Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu - Resim: 4

Hadise ten rengi mini kıyafetiyle geceden tam puan almayı başardı.

4 / 19