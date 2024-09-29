Hadise'den İzmir konserinde nefesleri kesen sahne şovu
Ünlü şarkıcı Hadise, İzmir konserindeki sahne şovuyla bir kez daha hem kulaklara hem de gözlere hitap etmeyi başardı.
Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da büyük yankı uyandırıyor.
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Kısa bir süre önce sahnelerden oyunculuğa transfer olan güzel şarkıcı Hadise konserlerine de aralıksız olarak devam ediyor.
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Son olarak İzmir'de sahne alan güzel şarkıcı hem sesi, hem sahne şovu hem de tercih ettiği cesur sahne kıyafetiyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
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Hadise ten rengi mini kıyafetiyle geceden tam puan almayı başardı.
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