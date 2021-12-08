Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi: Son izleri de sildirdi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise Açıkgöz'ün eski sevgilisinden kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı.
Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu ilişkileri devam eden çiftten Hadise'nin eski sevgilisiyle alakalı son hamlesi şaşırttı.
Gerek sosyal medya paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliği esnasında kendisinin ve sevgilisinin adının baş harflerini (h&k) bileğine kazıtmıştı. Şarkıcının dövmesi katıldığı etkinlikte dikkatleri çekmişti.
DÖVMEYİ SİLDİRDİ
Snobmagazin'in haberine göre; ayrılık sonrası Hadise'nin, Yıldırım'dan kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının paylaştığı son fotoğraflarda dövmenin olamaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
AŞKINI HAYKIRDI
Öte yandan önceki gün 47. Altın Kelebek Ödül törenine sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katılan Hadise, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Burak Kut'un elinden alan Hadise, konuşmasıyla adından söz ettirdi.