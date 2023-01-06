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  4. Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım

Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra Instagram’da daha çok aktif olan Hadise, yaptığı imalı paylaşımla kafa karıştırdı.

Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım - Resim: 1

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilikleri henüz 5'inci ayı doldurmadan boşandı.

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Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

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Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım - Resim: 3

Adı Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışan Hadise, imalı paylaşımlarına bugün bir yenisini daha ekledi.

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Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım - Resim: 4

Hadise, kendi fotoğrafını Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözleriyle paylaştı: "Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesef…"

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