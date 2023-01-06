Hadise’den kafalı karıştıran paylaşım
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra Instagram’da daha çok aktif olan Hadise, yaptığı imalı paylaşımla kafa karıştırdı.
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilikleri henüz 5'inci ayı doldurmadan boşandı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.
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Adı Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışan Hadise, imalı paylaşımlarına bugün bir yenisini daha ekledi.
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Hadise, kendi fotoğrafını Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözleriyle paylaştı: "Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesef…"
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