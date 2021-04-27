Hadise’den ortalığı karıştıran paylaşım
Pop müziğinin başarılı ismi Hadise yaptığı paylaşımla bütün iddiaları çürüttü. O Ses Türkiye ve Aleyna Tilki ile ilgili son gelişmelerin bütün ayrıntıları haberimizde…
Son birkaç haftadır Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Hadise ile ilgili yaşanan gelişmeler gündem olmaya devam ediyor.
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Yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüşken Ebru Gündeş sessizliğini korumaya devam ediyor.
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TV8 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan O Ses Türkiye’den ayrıldığı iddia edilen şarkıcı Hadise yaptığı son paylaşımlar ile bütün dikkatleri yeniden üzerine çekti.
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Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Hadise’nin O Ses Türkiye yarışma programının jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edilmişti.
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