Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk
Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Hadise, konser sırasında izleyiciler arasında dikkatini çeken bir çifti sahneye çıkardı. Konserden en özel anları takipçileriyle paylaşan Hadise bu çifti de paylaşımları arasına ekledi. Ünlü
Ünlü şarkıcı Hadise'yi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında seyirciler arasında olan bir çiftten çok etkilendi. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çifti Instagram hesabından paylaştı.
Hadise yaptığı paylaşıma 'Dün gece Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu' dedi ve o anları anlattı:
'Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim.'