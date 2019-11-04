Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

Ünlü şarkıcı Hadise'yi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında seyirciler arasında olan bir çiftten çok etkilendi. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çifti Instagram hesabından paylaştı.