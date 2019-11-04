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  3. 04 Kasım 2019 19:05

Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Hadise, konser sırasında izleyiciler arasında dikkatini çeken bir çifti sahneye çıkardı. Konserden en özel anları takipçileriyle paylaşan Hadise bu çifti de paylaşımları arasına ekledi. Ünlü

Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

Ünlü şarkıcı Hadise'yi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında seyirciler arasında olan bir çiftten çok etkilendi. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çifti Instagram hesabından paylaştı.

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Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

Hadise yaptığı paylaşıma 'Dün gece Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu' dedi ve o anları anlattı:

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Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

'Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim.'

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Hadise’den sosyal medyaya damga vuran paylaşım: Her şeyin başı aşk

'Beraber bir fotoğrafımız olsun dedim ve sizleri Instagram hesabımdan paylaşacağım dedim :)!'

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