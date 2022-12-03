Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu
Adı Ebru Gündeş'in eski kocası ile anılan Hadise'nin, yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında günlerce konuşulan Hadise ile Reza Zarrab aşkının ardından Hadise'den yeni bir hamle geldi.
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İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez bambaşka bir isimle anıldı.
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Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki yorumu "Yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi.
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Takvim'de yer alan habere göre Hadise'nin Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile sosyal medya üzerinden yorumlaşması aşk iddialarına neden oldu.
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