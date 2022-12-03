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  4. Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu

Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu

Adı Ebru Gündeş'in eski kocası ile anılan Hadise'nin, yeni aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu - Resim: 1

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında günlerce konuşulan Hadise ile Reza Zarrab aşkının ardından Hadise'den yeni bir hamle geldi. 

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Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu - Resim: 2

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez bambaşka bir isimle anıldı. 

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Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu - Resim: 3

Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki yorumu "Yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi. 

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Hadise'den yeni aşk bombası: Paylaşıma koyduğu kalp olay oldu - Resim: 4

Takvim'de yer alan habere göre Hadise'nin Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile sosyal medya üzerinden yorumlaşması aşk iddialarına neden oldu. 

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