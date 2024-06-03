Hadise'nin bikinili pozlarına beğeni yağdı
Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karışan Hadise, Bodrum'da deniz sezonunu açtı. Hadise'nin bikinili pozları büyük beğeni topladı.
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan ve hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, son olarak bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, yaz sezonunu açtı.
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Hadise, bikilini pozlarını 14.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladı.
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Bodrum’da yaz sezonunu açtığını duyuran Hadise, bikinisiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
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