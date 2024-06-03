Hadise'nin bikinili pozlarına beğeni yağdı

Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan ve hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle adından söz ettiren Hadise, son olarak bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.