Hadise'nin ''En kötü dizi'' Esas Oğlan'dan kazancı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk tecrübesi olan Gain'de yayınlanan Esas Oğlan dizisinden Hadise'nin kazandığı iddia edilen para dudak uçuklattı.
Hadise’nin başrollerini Seda Bakan ile paylaştığı Esas Oğlan dizisi her gün başka bir ayrıntıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Ünlü şarkıcı Hadise GAİN'de yayınlanan 8 bölümlük Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk oyunculuk sınavını vermişti.
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Oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamayan Hadise'nin daha sonra dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Esas Oğlan sinemadan televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan yapımların dijital platformu IMDB'nin en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı.
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