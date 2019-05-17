Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları
Ünlü şarkıcı Hadise, 10 yıl önce katıldığı ve Türkiye'yi temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde çekilen fotoğraflarını ilk defa paylaştı.
Hadise o kareleri, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notuyla paylaştı.
Sosyal medya aktif kullanan ünlülerden olan Hadise, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu defa Eurovision pozlarını paylaştı.
10 yıl önce Türkiye'yi Eurovision yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı, yarışma gecesi çekilen fotoğraflarını ilk defa paylaştı.