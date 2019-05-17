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  3. 17 Mayıs 2019 09:49

Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Hadise, 10 yıl önce katıldığı ve Türkiye'yi temsil ettiği Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde çekilen fotoğraflarını ilk defa paylaştı.

Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları

Hadise o kareleri, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notuyla paylaştı.

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Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları

Sosyal medya aktif kullanan ünlülerden olan Hadise, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu defa Eurovision pozlarını paylaştı.

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Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları

10 yıl önce Türkiye'yi Eurovision yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı, yarışma gecesi çekilen fotoğraflarını ilk defa paylaştı.

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Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları

Hadise, takipçilerini o yıllara götürdü.

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