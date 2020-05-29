Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının açıkladı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının açıkladı.
Ünlü yapımcı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.