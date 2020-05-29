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  3. 29 Mayıs 2020 14:30

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının açıkladı.

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının açıkladı.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Ünlü yapımcı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullandı.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Yakışıklı popçu, yarışmada çekilen bir fotoğrafı ile adeta ayrılık mesajı verdi.

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