Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca...
Ünlü şarkıcı Hadise Bursa konserinde hayatının en büyük korkularından birini yaşadı. Koruma ordusunu aşan bir hayranı sahneye çıkarak Hadise'ye aniden sarılınca olanlar oldu...
Bir taraftan TV8 ekranlarındaki O Ses Türkiye programında jüriliğe devam eden diğer taraftan da konserlerini sürdüren ünlü şarkıcı Hadise Bursa konserinde hayatının en büyük korkularından birini yaşadı.
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Hem sesi hem de iddialı kostümü ile Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Hadise'nin bir hayranı güvenlik bariyerini aşıp sahneye çıkıp ünlü sanatçıya sarıldı.
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Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.
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