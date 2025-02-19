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  4. Bir anda gelip sarılınca... Hadise sahnede en büyük korkusunu yaşadı

Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca...

Ünlü şarkıcı Hadise Bursa konserinde hayatının en büyük korkularından birini yaşadı. Koruma ordusunu aşan bir hayranı sahneye çıkarak Hadise'ye aniden sarılınca olanlar oldu...

Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca... - Resim: 1

Bir taraftan TV8 ekranlarındaki O Ses Türkiye programında jüriliğe devam eden diğer taraftan da konserlerini sürdüren ünlü şarkıcı Hadise Bursa konserinde hayatının en büyük korkularından birini yaşadı.

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Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca... - Resim: 2

Hem sesi hem de iddialı kostümü ile Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Hadise'nin bir hayranı güvenlik bariyerini aşıp sahneye çıkıp ünlü sanatçıya sarıldı.

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Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca... - Resim: 3

Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.

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Hadise'nin sahnedeki korku dolu anları: Hayranı koşup gelip sarılınca... - Resim: 4
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