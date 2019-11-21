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  3. 21 Kasım 2019 23:20

Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı

Hadise Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna verdiği cevapla günlerdir konuşulan Hadise, Instagram hesabından çok konuşulan aşk hayatıyla ilgili esprili bi

Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçen gün 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.

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Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı

Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi. 'Sevgilimle dertleşirken ben'

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Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı

34 yaşındaki şarkıcı sette çekilmiş bir karesine; 'Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!' notunu düştü.

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Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı

Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.

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