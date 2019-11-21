Hadise'nin sevgilisi hayal mahsulü çıktı
Hadise Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna verdiği cevapla günlerdir konuşulan Hadise, Instagram hesabından çok konuşulan aşk hayatıyla ilgili esprili bi
Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçen gün 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.
Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi. 'Sevgilimle dertleşirken ben'
34 yaşındaki şarkıcı sette çekilmiş bir karesine; 'Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!' notunu düştü.