Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu
Kaan Yıldırım'la olan ilişkisini yaz başında sonlandıran şarkıcı Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler, ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu.
Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Mehmet Dinçerler Rus piyanist Evgeny Grinko'nun konserinde görüntülendi.
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Kardeşiyle birlikte konseri izlemeye gelen Dinçerler'den Hadise açıklaması geldi.
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Posta'nın haberine göre; iş insanı ilişkisini soranlara "Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor" yanıtını verdi.
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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