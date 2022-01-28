Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti
Şarkıcı Hadise ile mutlu bir beraberlik yaşayan Mehmet Dinçerler'in eski kilolu hali görenleri çok şaşırttı.
Mehmet Dinerçeler yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Hadise ile yeni bir aşka yelken açan iş insanı Mehmet Dinçerler'in eski hali olay oldu.
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Kısa süre önce sosyal medyaya eski halinin fotoğrafı düşen Dinçerler herkesi şaşkına çevirdi.
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Hadise'den önce sadece sosyete magazini sayfalarında boy gösteren Mehmet Dinçerler şimdilerde tüm magazin sayfalarında manşetlerde
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