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  4. Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti

Şarkıcı Hadise ile mutlu bir beraberlik yaşayan Mehmet Dinçerler'in eski kilolu hali görenleri çok şaşırttı.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti - Resim: 1

Mehmet Dinerçeler yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti - Resim: 2

Hadise ile yeni bir aşka yelken açan iş insanı Mehmet Dinçerler'in eski hali olay oldu.

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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti - Resim: 3

Kısa süre önce sosyal medyaya eski halinin fotoğrafı düşen Dinçerler herkesi şaşkına çevirdi.

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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in estetiksiz hali şoke etti - Resim: 4

Hadise'den önce sadece sosyete magazini sayfalarında boy gösteren Mehmet Dinçerler şimdilerde tüm magazin sayfalarında manşetlerde

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