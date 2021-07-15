Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'den ilk açıklama
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler (33), önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı Citys’te görüntülendi.
Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler'in, birlikte objektiflere yansıdıktan sonra panikleyip, kız kardeşini yanından göndermesi dikkat çekti.
"YANIMDAKİ ÖZBEÖZ KARDEŞİM"
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre iş insanı, “Arkadaşlar yanımdaki özbeöz kız kardeşimdir, lütfen yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk, şimdi ben de gidiyorum” diyerek, duruma açıklık getirdi.
Adı daha önce de birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile yeni bir ilişkiye yelken açtıkları haberlerine sessiz kaldı.
Aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine 33 yaşındaki iş insanı, “Aşk hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın” açıklamasında bulundu. Ardından korumasının kullandığı otomobile bindi.