Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'den ilk açıklama

"YANIMDAKİ ÖZBEÖZ KARDEŞİM"

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre iş insanı, “Arkadaşlar yanımdaki özbeöz kız kardeşimdir, lütfen yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk, şimdi ben de gidiyorum” diyerek, duruma açıklık getirdi.