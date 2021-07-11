Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir? İşte sürpriz aşkla ilgili tüm detaylar

'Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kim ne iş yapıyor' sorusu taze çiftin yan yana çekilmiş fotoğraflarının magazin sayfalarına düşmesiyle sosyal medyada günün en çok merak edilen konularının başında geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin Bodrum’da bir mekana el ele girdikleri iddia edildi. Mehmet Dinçerler'in annesinin oğlunu çok sahiplendiği ve Hadise'nin işinin çok zor olduğu sosyal medyada en az bu sürpriz aşk kadar konuşulan fısıltılar arasında...