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Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Esas Oğlan adlı dizisinde başrol oynayan ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü yönetmen Şenol Sönmez'e kaptırdı.

Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 1

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hadise'nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

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Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 3

Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.

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Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 4

ESAS OĞLAN HAKKINDA

Ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor. Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.
 

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