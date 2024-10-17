Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı
Esas Oğlan adlı dizisinde başrol oynayan ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü yönetmen Şenol Sönmez'e kaptırdı.
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.
Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hadise'nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.
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Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.
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ESAS OĞLAN HAKKINDA
Ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor. Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.
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