Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

ESAS OĞLAN HAKKINDA

Ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor. Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.

