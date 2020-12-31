Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Hadise'nin Yılbaşı gecesi giyeceği elbisesinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı. Yeni yıla girmeye saatler kala şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Hadise kıyafetinin fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.
Yılbaşına özel yayımlanacak olan O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Hadise kıyafetinin fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.
TikTok'tan vereceği konserden kazanacağı para ile gündeme damga vuran Hadise'nin kazancını nereye yatıracağı belli oldu.