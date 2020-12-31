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  3. 31 Aralık 2020 23:05

Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Hadise'nin Yılbaşı gecesi giyeceği elbisesinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı. Yeni yıla girmeye saatler kala şarkıcı Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Hadise kıyafetinin fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.

Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

 O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açan popçu Hadise üzerinde servet taşıdı.

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Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Yılbaşına özel yayımlanacak olan O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Hadise kıyafetinin fiyatıyla adeta dudak uçuklattı.

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Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

TikTok'tan vereceği konserden kazanacağı para ile gündeme damga vuran Hadise'nin kazancını nereye yatıracağı belli oldu.

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Hadise'nin yılbaşı gecesi kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Koronavirüs nedeniyle jüri üyesi olduğu program O Ses Türkiye bu sene yalnızca yılbaşına özel olarak yayımlanınca Hadise, kesenin ağzını açtı.

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