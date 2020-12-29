Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı
Geçtiğimiz haftalarda konavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. İyileşmesinin ardından kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.
Geçtiğimiz haftalarda konavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. İyileşmesinin ardından kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.
Hadise, daha sonra Tik Tok'ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor.
Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise konser öncesi büyük hazırlık yaptı.