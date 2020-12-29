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  3. 29 Aralık 2020 15:10

Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda konavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. İyileşmesinin ardından kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.

Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda konavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. İyileşmesinin ardından kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.

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Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı

Hadise, daha sonra Tik Tok'ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor.

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Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı

Bir stüdyoda yapılan etkinlik, tüm tedbirlere uyularak gerçekleştirildi. Hadise konser öncesi büyük hazırlık yaptı.

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Hadise'nin yılbaşı kazancı dudak uçuklattı

Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.

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