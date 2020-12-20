Hadise'yi ağlatan olay
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı kısa sürdü. İlk önce dedikodu olarak duyurulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından Güzel şarkıcı Hadise, anne özlemi çekiyor.
Milliyet'in haberine göre; Hadise'nin, pandemi nedeniyle Belçika'da olduğu annesiyle neredeyse bir yıldır görüşemediği için her gün görüntülü konuşarak, hasret giderdiği ortaya çıktı.
Birbirini çok özleyen ikilinin, sohbetleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Hadise, salgın biter bitmez Belçika'ya giderek, annesiyle uzun süre beraber vakit geçirecek.