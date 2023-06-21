Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi
Ekranların güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan da yazı getiren ünlüler arasındaki yerini aldı. Yaz tatili için İtalya'ya giden Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisi ile yaz geldi pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan İtalya'ya tatile gitti.
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İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi.
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Pozlarını Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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