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Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi

Ekranların güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan da yazı getiren ünlüler arasındaki yerini aldı. Yaz tatili için İtalya'ya giden Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisi ile yaz geldi pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan İtalya'ya tatile gitti. 

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Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi - Resim: 2

İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi - Resim: 3

Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi.

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Hafsanur Sancaktutan cesur bikinisiyle yazı getirdi - Resim: 4

Pozlarını Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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