Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı
Yeni dizisi Ya Çok Seversen ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan son pozları ile sosyal medyayı yıktı geçti.
Paris'e giden güzel oyuncu birbirinden özel pozlar verdi. Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen dizisiyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan'ın tarzı olay oldu.
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Birbirinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz pozları mest etti.
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Hafsanur altına ise tranparan etek giydi.
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Beyaz iç çamaşırıyla dikkat çeken güzel oyuncu karelerini sosyal medyadan paylaştı.
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