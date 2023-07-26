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  4. Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı

Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı

Yeni dizisi Ya Çok Seversen ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan son pozları ile sosyal medyayı yıktı geçti.

Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı - Resim: 1

Paris'e giden güzel oyuncu birbirinden özel pozlar verdi. Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen dizisiyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan'ın tarzı olay oldu. 

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Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı - Resim: 2

Birbirinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz pozları mest etti. 

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Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı - Resim: 3

Hafsanur altına ise tranparan etek giydi. 

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Hafsanur Sancaktutan transparan etek ve sütyensiz pozlarıyla adeta şov yaptı - Resim: 4

Beyaz iç çamaşırıyla dikkat çeken güzel oyuncu karelerini sosyal medyadan paylaştı. 

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