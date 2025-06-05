Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun yıllardır değiştirmediği imajında radikal bir değişikliğe imzasını attı. Hakan Altun'un yeni imajı herkesi şaşırttı.
Sahnelerin sevilen isimlerinden Hakan Altun Kurban Bayramı'na hayranlarını şaşırtan bir sürprizle girdi.
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Yıllardır dokunmadığı imajında köklü bir değişikliğe giden Hakan Altun'un yeni imajı herkesi şaşırttı.
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"20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Bıyıklar kaldı, sakallar tatilde. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok." diyen Hakan Altun yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.
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İşte Hakan Altun'u 20 yaş gençleştiren yeni imajı...
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