  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı!

Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yıllardır değiştirmediği imajında radikal bir değişikliğe imzasını attı. Hakan Altun'un yeni imajı herkesi şaşırttı.

Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı - Resim: 1

Sahnelerin sevilen isimlerinden Hakan Altun Kurban Bayramı'na hayranlarını şaşırtan bir sürprizle girdi. 

1 / 4
Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı - Resim: 2

Yıllardır dokunmadığı imajında köklü bir değişikliğe giden Hakan Altun'un yeni imajı herkesi şaşırttı. 

2 / 4
Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı - Resim: 3

"20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Bıyıklar kaldı, sakallar tatilde. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok." diyen Hakan Altun yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.

3 / 4
Hakan Altun'dan imajında radikal değişiklik... Görenler tanıyamadı - Resim: 4

İşte Hakan Altun'u 20 yaş gençleştiren yeni imajı...

4 / 4