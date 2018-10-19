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  3. 19 Ekim 2018 11:09

Hakan Hatipoğlu baba oldu

''Var Mısın Yok Musun ?'' yarışmasıyla tanınan Hakan-Gizem Hatiopoğlu'nun kızları dünyaya geldi.

Hakan Hatipoğlu baba oldu

'Var mısın Yok musun' yarışması ile ünlenen Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları dünyaya geldi. Çift bebeklerine 'Lila' adını verdi.

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Hakan Hatipoğlu baba oldu

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hakan Hatipoğlu baba oldu

Doğum sonrası ilk fotoğraf teve2'deki 2.Sayfa programında yayınlandı.

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Hakan Hatipoğlu baba oldu

Programa telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük duyguyu yaşadım. Doğuma da girdim. O heyecanı Gizem ile birlikte yaşamak istedim. Allah nasip etti. Gerçekten çok mutluyum. Normal doğum oldu. Gizem ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Hem ailemize, hem ülkemize layık olabilecek bir çocuk yetiştirmek için yola çıktık. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Lila'yı gördüğümüzde ağladık. Biz ismini de koymamıştık. Doktor 'Hakan kordonu kes' dedi. Gizem'e bakıp 'adı ne olsun dedim', 'Lila' olsun dedi. Yüzüne bakıp karar vermek istedik. Biz hastaneye bir gece önceden geldik. Gizem'in tansiyonu yükselmişti. Doğumun başladığını görünce gerekli hazırlıklar yapıldı. Çok güzel ve yorucu olmayan bir süreç yaşadık"

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