Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...
2019 yılında yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Hakan Peker, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı. Peker, çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Ben bu sene albüm yapıyorum. Bütün şarkılarıma klip çekmek istiyorum. 2 yıl sürecek. Bolca konser verip 2 yıl sonra bir daha albüm yapmamak… Bu son albüm."
"'Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim' şeyim yok benim. Her şeyin bir sonu var. Yaşam müzikten ibaret değil. 17 albüm çıkardım, binlerce konser verdim. Kendime çiftlik kurmak istiyorum. Sade bir hayat hayalim var."