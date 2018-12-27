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  3. 27 Aralık 2018 22:30

Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...

Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...

2019 yılında yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Hakan Peker, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı. Peker, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...

"Ben bu sene albüm yapıyorum. Bütün şarkılarıma klip çekmek istiyorum. 2 yıl sürecek. Bolca konser verip 2 yıl sonra bir daha albüm yapmamak… Bu son albüm."

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Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...

"'Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim' şeyim yok benim. Her şeyin bir sonu var. Yaşam müzikten ibaret değil. 17 albüm çıkardım, binlerce konser verdim. Kendime çiftlik kurmak istiyorum. Sade bir hayat hayalim var."

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Hakan Peker canlı yayında açıkladı: Vasiyetimdir, ben ölünce...

"Ben unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra olan bütün şarkılarımı silsinler. Bana Hakan Peker gecesi yapmalarını istemem mesela…Öldükten sonra olur ya 'anma gecesi' falan, istemiyorum vasiyetimdir."

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