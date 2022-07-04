Hakan Sabancı yine rahat durmadı: Yeni aşkıyla görüntülendi
Uzun süredir ciddi ilişkisi olmayan, adı en son Şeyma Subaşı ile aşk iddialarına karışan 31 yaşındaki Hakan Sabancı yeni sevgilisi ile yakalandı.
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın ortancı oğlu olan 31 yaşındaki iş insanı Hakan Sabancı, Aygün Aydın ile olan krizlerinden ve Şeyma Subaşı ile çıkan aşk iddialarından sonra yeni aşka yelken açtı.
Adı sık sık aşk dedikodulara karışan Hakan Sabancı’nın uzun zamandır ciddi bir ilişkisi yoktu. Sabancı en son Şeyma Subaşı ile çıkan aşk iddiaları üzerine annesinin sert tepkileriyle karşılaşmıştı.
Arzu Sabancı, birlikte olduğu sevgililerine dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptıran Şeyma Subaşı ile ilişkiyi onaylamadı. Anne Sabancı, Subaşı ile birlikteliğin devamı halinde, Hakan Sabancı'nın limitsiz kredi kartına el koyacağını söylemişti.
Bir diğer yandan son dönemlerde yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı, yeni aşkı ile yakalandı. Ailesinin dev teknesinde kalabalık arkadaş grubuyla Bodrum’da Cennet Koyunda tatil yapan Hakan aradığı aşkı sonunda bulmuş.