Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel hakkında olay olan yeni bir aşk iddiası
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisi tam da "evlenecekler herhalde" denirken bitmiş ve bu ayrılık ünlü çiftin birlikteliği gibi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak Hande Erçel'in Hakan Sabancı'nın ardından yine ünlü bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandırmıştı.
1 / 16
Birlikte birçok seyahate çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
2 / 16
Ayrılık sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
3 / 16
Ayrılığa dair asla konuşmayan Erçel önceki akşam 32. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
4 / 16