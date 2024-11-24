Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü
İlişkilerine başladıkları ilk günden bu yana dünyayı karış karış gezen Hakan Sabancı - Hande Erçel çiftinin son durağı Mısır oldu. Ünlü çift Mısır'ın altını üstüne getirirken Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in doğumgünü için yaptığı jest ise olay oldu.
İlişkileri başlar başlamaz Türkiye'nin en çok konuşulan aşıkları haline gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin "dünya turu" tatillerinde son durağı Mısır oldu.
1 / 6
1,5 yılı aşkın süredir birlikteliklerini sürdüren ve şimdiye kadar 17 ülkeyi birlikte gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinden Mısır tatili pozları peş peşe gelirken, ikili Hande Erçel'in doğum gününü de Mısır'da kutladı.
2 / 6
31 yaşına giren Hande Erçel'e iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı'dan romantik bir kutlama geldi.
3 / 6
Sabancı, Mısır'a gittiği Erçel'in doğum gününü baş başa yemekle kutladı.
4 / 6