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  4. Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü

İlişkilerine başladıkları ilk günden bu yana dünyayı karış karış gezen Hakan Sabancı - Hande Erçel çiftinin son durağı Mısır oldu. Ünlü çift Mısır'ın altını üstüne getirirken Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in doğumgünü için yaptığı jest ise olay oldu.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü - Resim: 1

İlişkileri başlar başlamaz Türkiye'nin en çok konuşulan aşıkları haline gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin "dünya turu" tatillerinde son durağı Mısır oldu.

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Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü - Resim: 2

1,5 yılı aşkın süredir birlikteliklerini sürdüren ve şimdiye kadar 17 ülkeyi birlikte gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinden Mısır tatili pozları peş peşe gelirken, ikili Hande Erçel'in doğum gününü de Mısır'da kutladı.

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Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü - Resim: 3

31 yaşına giren Hande Erçel'e iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı'dan romantik bir kutlama geldi. 

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Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e olay olan sürpriz doğum günü - Resim: 4

Sabancı, Mısır'a gittiği Erçel'in doğum gününü baş başa yemekle kutladı.

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