Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel aileye girdi

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez Ocak ayında görüntülenen çift ilişkilerini artık gözler önünde yaşıyor. Ünlü çift son olarak el ele bir düğüne katıldı.