Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel aileye girdi
Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, aileye girdi. Sabancı ailesiyle düğünde buluşan Erçel, Arzu Sabancı'yla karşılıklı dans etti.
Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez Ocak ayında görüntülenen çift ilişkilerini artık gözler önünde yaşıyor. Ünlü çift son olarak el ele bir düğüne katıldı.
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AİLEYE GİRDİ
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı. Sosyetenin ünlü çapkını Sabancı'nın bu adımı sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.
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DANS ETTİLER
Öte yandan yayınlanan görüntülerde Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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