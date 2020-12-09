Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama

"23 KASIM'A GÖRE ŞU AN DAHA İYİ" Arabesk dünyasının ünlü ismi Taşıyan’ın 23 Kasım tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine başlandığını belirten Yılmaz, “23 Kasım’a göre şu an daha iyi. Ayak ağrıları ve bir takım şişlikler vardı. Artık o günlere göre çok daha iyi. Tetkik ve tedavileri devam ediyor. Biraz da kiloyu dengelediler nakil ile ilgili. Şu anda da son sürece doğru gidiyoruz veya bu hafta ya da gelecek hafta gereken yapılacak diye bekliyoruz. Değerli doktorlarımız bu konuda çok hassaslar. Onlar gerekli açıklamayı yaptıktan sonra biz de sizlere ileteceğiz” ifadelerini kullandı.