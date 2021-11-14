Hakan Ural yaşadıklarını anlattı: ''Bu kadar sevenim olduğumu bilmiyordum''
Koronavirüse nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Ural, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucularından Hakan Ural, Covid-19'a yakalanmış, tedavisinin ardından dün taburcu olmuştu. Hakan Ural sosyal medya hesabında kızı Melisa Ural'ın çektiği fotoğrafı paylaştı ve yaşadıklarını anlattı:
"Şaşkın ve hafif paralizeyim... Hayat her saniye hepimize sormadan binbir türlü dert sıkıntı veriyor muhakkak. Tüm insanlar için zor bir sınav bu... Dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç kuvvet, şöhret vs. herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü...
Fazla da uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan istisnasız ilgi alaka, samimi sevgi, sahip çıkma çabanız... Bana, aileme bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz, anlatılamaz bir velinimet. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özet ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı, farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi dostum, çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum
Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye... Yurdun dört bir yanından genç yaşlı, kadın erkek çocuk, yaşlılarımız... Ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı, halkıma insanlarıma layık, fayda sağlayan namusumuzla şerefimizle bu süreci tamamlamak...