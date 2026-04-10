Hakkında yakalama kararı vardı: Mert Vidinli'nin yeni mesleği şaşırttı
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Mert Vidinli, sosyal medya üzerinden yeni işini duyurdu. Londra'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Vidinli, artık gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yaptığını açıkladı.
Sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Mert Vidinli, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonuyla gündeme gelmişti. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Vidinli'nin, önce Dubai’ye, ardından İngiltere’ye gittiği öğrenilmişti.
Bir süredir Londra'da yaşayan Mert Vidinli, gayrimenkul sektörüne adım attığını duyurdu. Vidinli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yine Mayfair’de harika bir ev keşfine çıkıyorum! Arkadaşlarımın yatırım için ilgilendiği projeleri yerinde inceliyor, Londra’nın gerçekten değerli fırsatlarını filtreleyerek paylaşıyorum.
Londra’da doğru evi bulmak istiyorsanız, doğru bilgi ve doğru network her şey. Şehrin en iyi projelerini, en avantajlı fırsatlarla ve en doğru real estate uzmanlarıyla buluşturuyorum.
Eğer siz de Londra’da ev kiralamak ya da satın almak istiyorsanız, bana yazın. Sizin için en doğru evi birlikte bulalım."