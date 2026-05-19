Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz, ödül gecesine siyah elbisesiyle damga vurdu
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, rol arkadaşı İlhan Şen ile katıldığı Klass Magazin töreninde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli siyah elbisesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle yıldızı parladıktan sonra Yasak Elma ve Hudutsuz Sevda gibi popüler yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Şimdilerde sezonun en iddialı yapımlarından biri olan NOW TV ekranlarındaki "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde başrolü üstlenen Yılmaz, Klass Magazin ödül töreninde "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.
Ödül Gecesinde İddialı Tarz: Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İstanbul'da düzenlenen görkemli ödül törenine, son günlerde aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen dizi partneri İlhan Şen ile birlikte katılan Biran Damla Yılmaz, stiliyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Kırmızı halıda derin göğüs dekolteli, zarif siyah bir elbiseyle boy gösteren ünlü oyuncunun bu iddialı seçimi sosyal medyanın da gündemine oturdu.