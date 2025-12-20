  1. Anasayfa
NOW TV'nin sevilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı'nın son bölümüne Serhat ve Yıldız'ın birlikte olurken Melek'e yakalandığı sahne damgasını vurdu...

Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizi, dramatik sahneleri ve sürpriz dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen NOW TV'nin yeni gözde yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin son bölümü olay oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Melek, Serhat ve Yıldız'ı kucak kucağa yakaladı.

Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu

Melek'in, Yıldız ve Serhat'ı kucak kucağa yakaladığı anlar, izleyicileri ekrana kilitledi.

Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu dizi ateşli anlara sahne oldu. Melek, Yıldız ve Serhat'ı yakaladı. Yataktaki ateşli sahneler seyirciyi de şaşırttı.

