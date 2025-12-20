Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizi, dramatik sahneleri ve sürpriz dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen NOW TV'nin yeni gözde yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin son bölümü olay oldu.