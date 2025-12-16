Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu
Ekranların sevilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Serhat rolüne hayat veren yakışıklı oyuncu İlhan Şen'in kendisi gibi oyuncu olan Pınar Gülkapan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Oyuncu ikili kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de zaman zaman katıldıkları davetlerde el ele görüntüleniyor.
