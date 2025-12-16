  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu

Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu

Ekranların sevilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Serhat rolüne hayat veren yakışıklı oyuncu İlhan Şen'in kendisi gibi oyuncu olan Pınar Gülkapan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu - Resim: 1

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın yakışıklı başrol oyuncusu İlhan Şen'in kendisi gibi oyuncu olan bir güzel ile gözlerden uzak aşk yaşadığı ortaya çıktı. 

1 / 9
Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu - Resim: 2

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hayat verdiği Serhat rolüyle büyük beğeni alan İlhan Şen'in bir süredir Pınar Gülkapan ile aşk yaşadığı öğrenildi. 

2 / 9
Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu - Resim: 3

Oyuncu ikili kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de zaman zaman katıldıkları davetlerde el ele görüntüleniyor.

3 / 9
Halef'in yakışıklısının sevgilisi tanıdık çıktı; aralarındaki yaş farkı olay oldu - Resim: 4
4 / 9